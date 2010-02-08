Банк России: курс доллара на 9 февраля 30,5 руб.
15:15, 08 февраля 2010Финансы
1
Евро - 41,69 руб.
Центральный Банк России повысил официальный курс доллара с 9 февраля на 4,92 копейки - до 30,5158 рубля, курс евро снизился на 2,42 копейки, до 41,6937 рубля, свидетельствуют данные ЦБ РФ, сообщает РИА Новости.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в понедельник, выросла на 2 копейки - до 35,55 рубля против 35,53 рубля в пятницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter