Банк России: курс доллара на 9 февраля 30,5 руб.

Центральный Банк России повысил официальный курс доллара с 9 февраля на 4,92 копейки - до 30,5158 рубля, курс евро снизился на 2,42 копейки, до 41,6937 рубля, свидетельствуют данные ЦБ РФ, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в понедельник, выросла на 2 копейки - до 35,55 рубля против 35,53 рубля в пятницу.