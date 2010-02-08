Большинство граждан не могут правильно оценить финансовые риски

Только 13% опрошенных респондентов в 15 странах мира смогли правильно ответить на три основных вопроса, касающихся базовых знаний в области финансовых рисков, сообщает k2kapital.

Этот показатель удалось установить в результате исследования, проведенного агентством TNS под названием Finance’s Personal Risk Assessment and Risk Literacy Survey. Данное исследование, в котором анализируется грамотность потребителей в отношении рисков на рынках, пришло к выводу, что обычные граждане имеют очень смутное представление о данном аспекте финансовой грамотности.

Специалисты TNS просили респондентов оценить вероятный выигрыш в двух лотереях, относительный риск и доход от вложений в два разных инвестиционных фонда, а также относительный риск инвестирования в акции одной компании и в портфель акций. В исследовании принимали участие граждане Канады, Аргентины, Франции, Германии, Гонконга, Италии, Люксембурга, Мексики, Голландии, Португалии, Саудовской Аравии, Сингапура, ОАЭ, Великобритании и США.

Правильно оценить ожидаемые результаты лотерей смогли 40% от числа всех респондентов. Риски при вложении в инвестфонды – 36%. О том, что необходимо диверсифицировать собственный портфель фондовых инвестиций знали 53% респондентов. На все три вопроса правильно чаще всех отвечали голландцы (21%), а второе и третье место здесь поделили Гонконг и Люксембург (по 18%). Странами с самой низкой грамотностью в области финансовых рисков стали Франция (10%), Мексика (7%), Португалия (6%) и Аргентина (5%).