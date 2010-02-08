Межбанк закрылся ростом доллара - 8,06/8,07 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0540/8,0850 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,0650/8,0750 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0620/8,0790 грн./долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2643/0,2653 грн./рубль, к 12:00 цены установились на уровне 0,2645/0,2649 грн./рубль. К закрытию цены практически не изменились – 0,2645/0,2648 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,43 рублей за доллар (+0,2625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3704/1,3706 долл./евро, а к 15:00 снизились – 1,3669/1,3671 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0320/11,0765 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,0390/11,0545 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 11,0175/11,0430 грн./евро.