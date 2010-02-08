Банк России увеличил покупку долларов в 2,6 раза
16:43, 08 февраля 2010Финансы
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В январе до 1,58 млрд. долл.
Банк России в январе 2010 года увеличил нетто-покупку долларов в 2,6 раза по сравнению с декабрем 2009 года - до 1,582 миллиарда с 601,79 миллиона, нетто-покупка евро выросла в 1,9 раза - до 462,50 миллиона с 240,68 миллиона евро, свидетельствуют данные по валютным интервенциям ЦБ РФ, сообщает РИА Новости.
Банк России возобновил с сентября 2009 года нетто-покупку валюты на внутреннем рынке для сдерживания укрепления рубля после нетто-продаж в июле-августе, которые проходили на фоне ослабления российской валюты.
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