ЕЦБ против выпуска панъевропейских гособлигаций

Страны еврозоны не должны выпускать совместные облигации для того, чтобы неплатежеспособные государства за счет других получили доступ к более дешевым заемным средствам, сообщает РБК.

Такую точку зрения сегодня высказал член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Эвальд Новотны, передает Reuters.

"Выпустить бонды еврозоны в качестве некоего антикризисного инструмента для того, чтобы позволить менее устойчивым странам взять в долг по более низкой ставке за счет других, - это абсолютно нереально и от этого нужно отказаться", - сообщил Э.Новотны в интервью австрийским СМИ.

Вместе с тем, добавил он, появление таких облигаций повысит привлекательность евро и конкурентоспособность бондов еврозоны по отношению к американским казначейским бумагам.

"Китайский центральный банк больше заинтересован в панъевропейских облигациях, нежели в облигациях "европейских провинций", как они рассматривают отдельные государства Европы, - подчеркнул член управляющего совета ЕЦБ. - Этот спрос сейчас не удовлетворен".

Ранее предложили рынку новые пятилетние облигации греческие власти. Предполагалось, что объем размещения бумаг составит 5 млрд евро, однако из-за большого спроса объем решили увеличить до 8 млрд евро. Всего же инвесторы подали заявки на сумму в 25 млрд евро.

Привлекаемые от размещения гособлигаций средства как никогда нужны греческому правительству. Под давлением со стороны коллег по Евросоюзу и рынков власти объявили, что планируют сократить нехватку средств в бюджете до 2,8% от ВВП уже в 2012г. По итогам минувшего года дефицит бюджета Греции составлял 12,7% от ВВП.

Между тем финансовая нестабильность в Греции, которая является членом зоны евро, негативно отразилась на котировках единой европейской валюты, которая опускалась в этом году до 8-месячного минимума по отношению к доллару. Давление на евро оказывают и проблемы в других европейских странах, таких как Португалия, Испания и Ирландия.

Министр финансов Греции Георгиос Папаконстантину ранее заявлял, что страна поддержит выпуск единых облигаций еврозоны в качестве возможного решения проблемы. Германия, Франция и Нидерланды в прошлом выступали против этой идеи.