АУБ намерена защитить банки

Ассоциация украинских банков (АУБ) просит сообщать о фактах невозврата межбанковских кредитов и реализации залогового по ним имущества банками с временной администрацией.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН письме АУБ, которое было направлено коммерческим банкам.

«С целью определения распространенности таких фактов, а также наличия других проблемных вопросов в отношениях со временными администраторами банков в части межбанковских расчетов, просим предоставить вышеуказанную информацию АУБ. Просим указать название банка с временной администрацией и суть спорного вопроса», - говорится в письме.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Украине в 12-ти коммерческих банках введена временная администрация Национального банка Украины.