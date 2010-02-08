Нацбанк отказался обнародовать предварительные данные

Национальный банк Украины отказался от практики обнародования предварительных данных о доходах и расходах банков.

Так, в сообщении, опубликованном на официальном сайте НБУ о предварительных результатах деятельности банков на 1 февраля, отсутствуют данные о доходах и расходах банков.

По информации Нацбанка, по состоянию на 1 февраля 2010 года, активы банков составляли 870,9 млрд. грн. (-2,2% против показателя на 1 января 2010 года), общие активы – 985,1 млрд. грн. (-1,7%). Большую часть общих активов составляют кредитные операции - 74,1% (74,1% - на 1 января).

Обязательства украинских банков на начало февраля 2010 года составили 764,5 млрд. грн. (-2,4%). Средства физических лиц – 210,6 млрд. грн. (+0,2%), или 28,2% (27,5% - на 1 января) от общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования – 113,8 млрд. грн. (-1,2%), или 15,1% (15,2% - на 1 января). При этом срочные средства составляют 156,4 млрд. грн., или 74,3% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 54,2 млрд. грн., или 25,7%.

По состоянию на 1 февраля 2010 года собственный капитал украинских банков составил 124,7 млрд. грн. (-1,2%), или 14,3% (14,2% - на 1 января) пассивов банков. При этом оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 97,4% от капитала; направленные на увеличение уставного капитала дивиденды - 0,3%; эмиссионные разницы - 5,0%; общие резервы и фонды банков - 12,3%; результаты прошлых лет - 0,5%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, - (-25,2%); результаты текущего года – 1,7%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 8%.

По состоянию на 1 февраля 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 180 банков, в том числе: 177 банков - акционерные общества (из них: 69 банков - открытые акционерные общества, 1 банк - закрытое акционерное общество, 107 банков – публичные акционерные общества), 3 банка - общества с ограниченной ответственностью.

В стадии ликвидации находятся 14 банков, из них 12 банков ликвидируются по решениям НБУ, 2 - по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным НБУ, убытки украинских банков в 2009 году составили 28 млрд. грн. против прибыли в 7,3 млрд. грн. в 2008 году.

Так по информации Нацбанка, доходы банков составили 143,1 млрд. грн., из них: процентные доходы - 121,2 млрд. грн. (или 84,7% от общих доходов), комиссионные доходы - 16,2 млрд. грн. (11,3%).

Расходы банков составили 171,1 млрд. грн., из них: процентные расходы - 66,6 млрд. грн. (или 38,9% от общих расходов), отчисления в резервы - 65,4 млрд. грн. (38,2%), комиссионные расходы - 3 млрд. грн. (1,7%).

На сегодня окончательные официальные данные о доходах и расходах украинских банков в 2009 году НБУ не обнародовал.