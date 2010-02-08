"Большая семерка": Европейцам не нужна помощь МВФ

Падение курса евро стало одной из главных тем встречи глав финансовых ведомств стран "семерки" в Канаде. Министры финансов также обсудили пути оживления экономики и списали миллиардный долг Гаити, сообщает Немецкая волна.

Министры финансов семи крупнейших индустриальных стран, в ходе встречи в канадском арктическом городке Икалуит, обсудили падение курса евро и пути оживления мировой экономики. Особое внимание было уделено положению в таких проблемных странах, как Греция, Испания и Португалия.

Как сообщил глава финансового ведомства ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), участники встречи пришли к выводу, что европейцы сами смогут урегулировать свои проблемы, и что помощь Международного валютного фонда им не потребуется. Министры призвали Грецию взять под контроль свой бюджет, дефицит которого достиг почти 13 процентов, и договорились так координировать расходы, чтобы не тормозить развитие экономики.

На встрече в Икалуите было также решено списать все двусторонние долги Гаити, пострадавшей от катастрофического землетрясения. Внешний долг этой страны - одной из беднейших в мире - достигает миллиарда долларов.