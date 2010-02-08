Сбербанк РФ досрочно погасит кредит
На 1 млрд долларов
Российский Сбербанк досрочно погасит субординированный кредит на сумму $1 миллиард, сообщил в понедельник крупнейший российский банк, сообщает Рейтер.
"Данное решение принято в соответствии с международной практикой привлечения субординированных кредитов и согласовано с Центральным банком Российской Федерации", - говорится в опубликованном на официальном сайте банка пресс-релизе.
Ранее банк сообщил, что не планирует заимствовать на иностранных рынках в первой половине 2010 года.
Десятилетний кредит по ставке 6,23 процента Сбербанк привлек в феврале 2005 года, право досрочного погашения вступит в силу с 11 февраля 2010 года, говорится на сайте банка.
(Дмитрий Сергеев, перевел Антон Колодяжный. Редактор Анастасия Тетеревлева)
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