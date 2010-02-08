Эксперт: основные мировые валюты потеряли свои позиции

Основные мировые валюты на прошедшей неделе продолжили терять позиции против доллара США.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, в пятницу, 5 февраля, пара евро/доллар достигла минимума с 20 мая 2009 года - 1.3645. Ключевые факторы, влияющие на динамику валюты – снижение фондовых и товарных рынков, возобновление опасений инвесторов относительно фискальных проблем отдельных государств еврозоны, что заставляет их бежать от рисков, а также неопределенность по поводу состояния рынка труда США. Если цене удастся закрепиться ниже 1.3700/1.3680, можно ждать продолжения нисходящего движения, следующей целью которого станет поддержка 1.3630, 1.3600 и, далее, 1.3560. В свою очередь, стерлинг на прошлой неделе обвалился до минимальной отметки против доллара с 21 мая 2009 года - 1.5652.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, падение высокодоходных валют в условиях опасений вокруг бюджетных дефицитов Греции, Португалии и Испании заставили инвесторов более активно скупать безопасную японскую йену. Бегство от рисков усилилось в Азии в пятницу на новостях о том, что Fitch понизило рейтинг двух китайских банков средней величины (Citic и China Merchants Bank). Решение агентства стало первым решением по понижению рейтинга китайских банков за последние 6 лет. В четверг евро/иена установила новый 11-месячный минимум на уровне 121.57. Несмотря на то, что пара перепродана, краткосрочный прогноз по-прежнему остается негативным. Цели нисходящего движения – 122.00, 121.60 и, далее, 118.00. После стремительного падения в течение недели, к пятнице доллар/йена опять вернулась в зону сопротивления 89.70.

По мнению В.СТЕЛЬМАХА, текущая неделя обещает быть достаточно спокойной в плане фундаментальной статистики. Среди наиболее значимых событий значатся такие: 10 февраля – Банк Англии опубликует периодический инфляционный отчет, в США выйдут данные по торговому балансу за декабрь; 11 февраля – в США выйдут данные по динамике розничных продаж в январе.