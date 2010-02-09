Чистый убыток банка «Киевская Русь» составил 81 млн. грн.

Чистый убыток АБ «Киевская Русь» в 2009 г. составил 81,417 млн. грн. против 3,44 млн. грн. прибыли в 2008 г.

Об этом сказано в отчете банка, опубликованном в газете «Урядовый куръер» №17 от 29 января 2010 г.

Активы банка в прошлом году уменьшились на 10% и на 1 января 2010 г. составили 3,743 млрд. грн., обязательства – на 9% - до 3,455 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 0,2% - до 3,101 млрд. грн., размер собственного капитала сократился на 22% - до 288,835 млн. грн.

Уставный капитал банка в 2009 г. не изменялся и составляет 276,08 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО АБ «Киевская Русь» (г. Киев) зарегистрировано Национальным банком Украины в июне 1996 года.

На 1 января 2010 г. 51% акций ЗАО «Банк «Киевская Русь» владели Sharp Arrow Holdings Limited (Кипр), а 5,8% акций банка напрямую и 32,21% опосредованно - Виктор БРАТКО.