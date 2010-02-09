Эксперт: стоимость золота продолжит удивлять инвесторов

Рынок банковских металлов будет и дальше удивлять своими резкими изменениями тренда, пока не стабилизируется и не урегулируется ситуация в Европе, а также пока не внесет свои коррективы грядущая реформа в банковском секторе.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, в период с 1 по 5 февраля 2010 года ситуация на мировом рынке банковских металлов была неоднозначной. С начала недели цены на золото уверенно поднимались вверх с 1084 до 1125 долларов за тройскую унцию, а в конце недели резко снизились до уровня 1063 долларов. Изменение цены золота было обусловлено такими факторами, как укрепление доллара США по отношению к евро и падением фондового рынка из-за опасений по поводу дефолтов в Европе (Греции и др.).

Как считает В.СКИДАН, повышение цены на золото также объясняется тем, что рынок достаточно низко «опустился» и стал привлекательным для покупок со стороны инвесторов, несмотря на то, что уровень доллара США не изменился в худшую сторону. Цена на золото поднялась до уровня 1125 долларов за тройскую унцию из-за опасений по поводу дефолта в Европе. В Европе сильнее всего пострадали фондовые рынки Греции, Португалии, а также Испании, где снижение достигло почти 6%.

По словам эксперта, несмотря на то, что на этой неделе вышли слабые данные по рынку труда в США и многие инвесторы задумываются уже о том, что грядет вторая волна кризиса, доллар уверенно укрепляется на рынке. Этому способствует сильное падение европейской валюты и, возможно, это еще больше прельщает инвесторов для перевода своих активов в более выгодный на данный момент финансовый инструмент – доллар США. Это и послужило причиной падения цены золота в конце недели.

В.СКИДАН отметил, что стоимость золота на мировых рынках в период с 1 по 5 февраля была отмечена в таком ценовом диапазоне: 1084/1125/1063 (изменение курса за неделю) долларов за тройскую унцию. Что касается украинского рынка, то золото и другие банковские металлы также сначала росли в цене и опускались с большим разрывом, порядка 10 грн./грамм золота. Цены на золото на украинском рынке варьировались в таких пределах: 284/295/278 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 грамм.