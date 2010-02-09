Эксперт: банки перестали остро нуждаться в деньгах

Банки в настоящее время перестали остро нуждаться в деньгах.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Как следствие, подчеркнула она, изменились подходы банковских учреждений к привлечению средств. В прошлом году по вкладам до трех месяцев можно было получить 23-25% годовых, отметила эксперт. Однако с октября прошлого года кредитные учреждения начали активно снижать ставки по краткосрочным депозитам, напомнила она.

Н.СИНЯВСКАЯ сообщила, что сейчас среднерыночный диапазон по депозитам в национальной валюте на срок до одного месяца составляет 17-18%. По словам эксперта, за последние несколько месяцев ставки по вкладам до трех месяцев снизились на 3%. Стоимость привлечения гривни в этом году не будет превышать 15-18% годовых, считает она.

По мнению эксперта, «низкий интерес банков к краткосрочным ресурсам объясняется в первую очередь тем, что эти деньги очень трудно использовать для кредитования, которое станет возможным только после снижения стоимости ресурсов».