Межбанк: котировки по доллару растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0620/8,0830 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2652/0,2659 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0600/11,0925 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3719/1,3721 долл./евро (понедельник, 8 февраля, - 1,3704/1,3706 долл./евро).

В понедельник Национальный банк Украины на рынок не выходил.