Эксперт: условия по депозитам физлиц существенно не изменились

На прошедшей неделе условия на рынке депозитов физических лиц существенно не изменились.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, за указанный период немного снизились ставки по вкладам в евро: средняя ставка уменьшилась на 0,02 пункта по вкладам на срок от 1 до 3 месяцев и на 0,06 пункта - по вкладам на 6 и 12 месяцев. Условия по депозитам в евровалюте составили: по вкладам на срок 1 месяц – от 4 до 11,5% годовых; на 3 месяца – от 3,25 до 12,25%; на 6 месяцев – от 3,5 до 12,25%; на 12 месяцев – от 3,75 до 13%.

Как подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ, процентные ставки по гривневым вкладам и вкладам в долларах США на прошедшей неделе остались на прежнем уровне. Пределы ставок по депозитам в гривне следующие: на срок 1 месяц – от 15,5 до 20% годовых; на 3 месяца – от 17,5 до 21,6%; на 6 месяцев – от 17,5 до 21,6%; на 12 месяцев – от 18 до 22,5%. Вклады в долларах теперь можно разместить по ставкам: на срок 1 месяц – от 6,5 до 11,5% годовых; на 3 месяца – от 8 до 12,5%; на 6 месяцев – от 8,5 до 12,5%; на 12 месяцев – от 9,5 до 13%.

По мнению Н.СИНЯВСКОЙ, процентные ставки по вкладам в евро снижаются по причине небольшой востребованности банками ресурсов в данной валюте, а по другим видам депозитов условия остаются стабильными, так как достигнут оптимальный уровень процентных ставок. «В дальнейшем наметившиеся тенденции, скорее всего, сохранятся, хотя реальная динамика рынка будет зависеть от политико-экономической ситуации в стране», - считает эксперт.