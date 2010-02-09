Курс доллара банках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,08 грн./долл., продают – по 8,14 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 8 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,04-8,11 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,16 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5% по сравнению с 8 февраля и сегодня составляет 11,05 грн./евро, продажи – на 0,3%, до 11,22 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,90-11,13 грн./евро, по продаже – в пределах 11,18-11,31 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 8 февраля повысился на 0,6% и составляет в среднем 0,2609 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2688 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,09 грн./долл., продажи – 8,14 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,11 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,16 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% по сравнению с 8 февраля и сегодня составляет 11,07 грн./евро, продажи – на 0,2%, до 11,21 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,90-11,13 грн./евро, по продаже – в пределах 11,18-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 8 февраля повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2598 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2691 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,06/8,11 грн., евро – 11,00/11,17 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,16 грн., евро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,048/8,123 грн., евро – 11,00/11,20 грн., рубль – 0,2610/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 9 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0074, к евро – 10,95012, к российскому рублю – 0,2624.