«Сократ»: инфляции снова ускоряется

Ускорение инфляции снова становится значительной экономической проблемой для Украины.

Так в инвестиционной компании «Сократ» прокомментировали УНИАН обнародованные данные по инфляции за январь.

По мнению аналитиков «Сократа», ускорение инфляции, с одной стороны, является позитивным фактором для производителей, но в то же время оказывает давление на процентные ставки и стабильность национальной валюты.

Как отметили аналитики компании, последний всплеск инфляции вызван недопроизводством на рынках сахара и молочных продуктов и в меньшей степени – монетарными причинами. Сахар, молоко и сливочное масло являются основными компонентами для многих продуктов питания, и рост цен на эти продукты создаст цепную реакцию на цены на другие продовольственные товары.

Согласно прогнозу аналитиков, среднегодовой индекс потребительских цен в Украине в 2010 году вырастет на 15%.

Как сообщал УНИАН, базовая инфляция в Украине в январе 2010 года (к предыдущему месяцу) составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 0,8%.