Поступления в сводный бюджет в январе выросли на 30%

В январе 2010 года в сводный бюджет Украины поступило свыше 11,44 млрд. грн. налогов и сборов, что на 30%, или 2,634 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, размещенном на официальном сайте ГНАУ.

В частности, в государственный бюджет поступило 7,036 млрд. грн., в местные бюджеты – 4,405 млрд. грн.

В общий фонд госбюджета поступило 6,34 млрд. грн., что составляет 100% плановых показателей.

План бюджетных поступлений выполнен по налогу на прибыль, по акцизному сбору с произведенных и ввезенных товаров, по прибыли хозяйственных организаций, которая изымается в бюджет, а также по рентным платежам (добыча нефти, природного газа).