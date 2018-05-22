Мировые площадки: доллар начал восхождение после долгого падения

Глобальное падение доллара, кажется, завершилось. «Зеленый», которому прогнозировали замену на пьедестале резервной валюты, на мировых площадках набирает в росте. Основная причина - не слишком хорошие, как ожидали аналитики, но все же положительные новости об экономике США. В январе уровень безработицы в Штатах снизился на 0,3 п.п. и составил 9,7%, а оплата труда выросла на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, и на 2% по сравнению с январем 2009 года. Данные стали своеобразной мировой сенсацией. Эксперты, которым так долго не хватало американского позитива, уже застыли в ожидании второй волны кризиса в этой стране. Но тот, кто спровоцировал первую, смог продемонстрировать восстановление трудоспособности.

Идеи ФРС по восстановлению экономики

Немаловажную роль в этом сыграла и ФРС, которая намерена ужесточить кредитную политику. Переизбранный на второй срок председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке представит комитету финансовых услуг конгресса новую стратегию, основные принципы которой пока не раскрывались. Понятно только одно, грядет переход от поддержки к восстановлению экономики, решится судьба кредитных ставок - от ипотечных и краткосрочных займов до депозитных, пишет Bloomberg.

С декабря 2008 г. ФРС держит основную ставку на уровне 0-0,25%. Ставка по сверхнормативным банковским депозитам была введена в октябре 2008 г., сейчас ФРС платит банкам 0,25%. «Если бы ФРС решила повысить эту ставку (чтобы снизить ликвидность), это приведет к удорожанию кредитов и сокращению спроса на них», - отмечает президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли.

С 1 февраля ФРС, как и планировалось, свернула пять программ по насыщению рынка ликвидностью, в том числе покупку корпоративных векселей, помощь компаниям - дилерам облигаций и иностранным центробанкам. В конце марта ФРС планирует прекратить покупку инструментов, обеспеченных ипотечными кредитами, у агентств Fannie Mae и Freddie Mac. Оставшиеся антикризисные программы закончат действовать в конце июня. Завершение программ означает, что финансовый кризис остался позади, отмечает вице-президент MF Global Дон Галант.

Европа не отказала в "помощи"

«Поддержали» доллар и бюджетные проблемы в еврозоне. Скептики ожидают ряд дефолтов в ЕС. Один из претендентов - Греция. Правда, на саммите в Канаде министры финансов «семерки» пытались доказать, что сократить дефицит бюджета у страны получится и без помощи МВФ, но видно доводы не показались убедительными для мирового рынка. В итоге, G7 отказалась публиковать валютные курсы, и переключилась на процедуру штрафов за невыполнение банками обязательств при получении госкредитов. Кстати, последнее нововведение тоже озадачило аналитиков – удастся ли в условиях все еще «живого» кризиса обуздать финансистов?..

Проблем, конечно, перечислено много, но они не смогли удержать евро от падения. С начала недели доллар уверенно набирает. Во вторник, 9 февраля, на международном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3719/1,3721 долл./евро (8 февраля - 1,3704/1,3706 долл./евро). Поднялся «зеленый» и на азиатских торгах.

«Отреагировало» на происходящее и золото. Как отметил первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир Скидан, падение европейской валюты сподвигнуло инвесторов на перевод своих активов в более выгодный на данный момент финансовый инструмент – доллар, что послужило причиной падения цены золота. А ведь этот драгметалл последнее время только и успевал бить ценовые рекорды.

Украинский вариант сценария

Не остался в стороне и украинский межбанк. Торги 9 февраля, как и 8-го, открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0620/8,0830 грн./долл.

Правда, ряд экспертов пророчат усиление гривни в 2010-ом на фоне ожидаемого притока из-за рубежа украинских финансов и инвестиций. Не последнюю роль играет политическая составляющая. Хотя, курс гривни к мировым валютам в ходе нынешней президентской кампании, на удивление был штилевым. Странно, тем более, если вспомнить безумные валютные всплески и жесткие меры Нацбанка по удержанию курса на прошлых выборах в 2004 г. (тогда в некоторых восточных областях наличный доллар зашкаливал за 9 грн., при том, что официальный курс был 5,3 грн. за долл.). С одной стороны, президентская гонка подходит к концу, с другой – а кто его знает… Да и смена руководства страны внесет свои коррективы, как и все еще не утихающий кризис. К этому можно добавить неясность ситуации с бюджетом, долги по выплате НДС и зарплат, ежемесячные расчеты за «шаровой» российский газ, погашение внешних займов и многое, многое другое. И если в отношении мировой экономики время определенности, не говоря о стабильности, по мнению аналитиков, наступит еще не скоро, то прогнозировать ситуацию в «развивающейся» Украине – пустая затея…

Елена Быстрицкая (УНИАН)