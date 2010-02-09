Экономист: украинцы продолжают активно покупать валюту

Украинцы в настоящее время остаются активными покупателями иностранной валюты.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, это подтверждает то, что «твердая валюта остается предпочитаемым средством сбережений для наших граждан». Экономист отметил, что спрос на наличную инвалюту в декабре 2009 - январе 2010 года также был поддержан выплатой вкладов в «Укрпромбанке» через недавно национализированный «Родовид Банк».

А.БЛИНОВ подчеркнул, что подавляющая часть интервенций НБУ в январе была связана с поддержкой платежа за импорт газа из России на сумму 0,9 млрд. долларов. «При этом повысившаяся волатильность обменного курса в начале января вынудила Нацбанк продавать американскую валюту и на открытом межбанковском рынке, что отличается от ситуации декабря 2009 года, когда НБУ активно поддерживал доллар», - считает экономист.

Как сообщал УНИАН, валовые международные резервы Национального банка Украины в январе 2010 года, по оперативным данным, уменьшились на 4,6% – до 25 млрд. 285,8 млн. долл.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за январь 2010 г. составил 8 млрд. 441 млн. долл. При этом, сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 1 млрд. 079,6 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам января 2010 г. составил 2 млрд. 270,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 718,6 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 552,2 млн. долл.