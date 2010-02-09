Межбанк закрылся ростом котировок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0620/8,0830 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,0660/8,0745 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 8,0735/8,0765 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2652/0,2659 грн./рубль, к 12:00 цены повысились до 0,2653/0,2660 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2655/0,2660 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,43 рублей за доллар (+0,2625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3719/1,3721 долл./евро, а к 15:20 выросли до 1,3758/1,3760 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0600/11,0925 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,0680/11,0865 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 11,1030/11,1180 грн./евро.