МЦПИ: Рост инфляции в январе - это сезонный фактор

Рост инфляции в январе т.г. до 1,8% (к декабрю 2009 г.) против 0,9% в декабре (к ноябрю) обусловлен, в основном, фактором сезонности.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

По его словам, цифры, обнародованные Госкомстатом, дают основания говорить, что рост инфляции в прошлом месяце обусловили, прежде всего, сахар и молочная продукция, при этом политический фактор существенного влияния не оказывал.

«В показателе инфляции января мы имеем рост цен на продукты питания, который выше, чем общий показатель инфляции. В свою очередь, рост цен на продукты питания вызван подорожанием по некоторым группам товаров, таким как сахар – из-за ситуации с дефицитом сахара, а также молочные продукты, что связано с отменой в конце ноября 2009 года льгот по уплате НДС» - сообщил А.ЖОЛУДЬ.

Он подчеркнул, что именно фактор сезонности определил величину показателя январской инфляции. При этом А.ЖОЛУДЬ отметил, что если в декабре снижение реальных доходов украинцев в 2009 году уменьшило влияние фактора сезонности и повлияло на показатель, так как украинцы в праздники тратили меньше обычного, тем самым не подогревая спрос, то в январе рост инфляции вызван, в основном, увеличением расходов на производство продукции.

Кроме того, по его словам, политика все же оказала определенное влияние на инфляцию прошлого месяца. Так еще в конце 2009 года было понятно, что собственных запасов сахара Украине до завершения маркетингового года не хватит, и что стоит ожидать роста цен на него, но почему-то этот вопрос встал особо остро именно перед первым туром выборов Президента.

«Это не была новость, которая вдруг появилась в середине января и привела к росту цен, но, в то же время, когда ее раструбили, на фоне политической неопределенности, это, возможно, вызвало чуть большую панику, чем если бы такой политической неопределенности не было. Соответственно, цены выросли выше, чем они бы выросли в случае отсутствия политической неопределенности. Но исходная причина роста цен на сахар – это его дефицит, и, соответственно, ситуация экономическая, а не политическая», - подчеркивает А.ЖОЛУДЬ.

По его мнению, в феврале следует ожидать дальнейший сезонный рост цен на продукты питания, в первую очередь, это касается овощей и фруктов. Но уже с апреля вырастет влияние административно регулируемых услуг.

«После того как произойдет смена Президента, будет назначен новый Кабинет министров, начнут приниматься различные законы и постановления, которые влияют, в том числе, на ценовую ситуацию, будет увеличиваться влияние политики. Сейчас же это все сезонные вещи», - говорит А.ЖОЛУДЬ.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, индекс потребительских цен в январе 2010 года к декабрю составил 1,8%, к январю 2009 года – 11,1%.

В Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).