«Сведбанк» в 2009 г. получил свыше 4 млрд. грн. убытка

«Сведбанк» (Киев) в 2009 году получил убыток 4,342 млрд. грн. против прибыли 32,658 млн. грн. в 2008 году.

Об этом говорится в финансовом отчете, обнародованном на сайте банка.

Активы банка в прошлом году уменьшились на 13% и на 1 января 2010 года составили 13,853 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов выросли на 27% - до 18,127 млрд. грн., обязательства - на 15% - до 15,680 млрд. грн. Уставный капитал банка на протяжении года оставался на уровне 2,159 млрд. грн., а собственный капитал указан с отрицательным значением на уровне «минус» 1,827 млрд. грн. (на 1 января 2009 года он составлял 2,313 млрд. грн.).

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Сведбанк» (Киев) основано в 1991 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

В конце 2009 года был завершен процесс по присоединению Сведбанк-Инвест к «Сведбанку».

99,9995% акций украинского кредитно-финансового учреждения принадлежат Swedbank (Швеция).