Уолл-стрит открылась ростом в среднем на 1%

Уолл-стрит открылась ростом основных индексов в среднем на один процент, надеясь на благоприятный исход ситуации вокруг обремененной долгами Греции. сообщает Рейтер.

Акции Coca-Cola Co и McDonald`s Corp, компонент индекса Dow Jones, подрастают, так как отчет компании Coca-Cola не преподнес неприятных сюрпризов рынку, а McDonald`s сообщил о росте продаж в январе.

Основную поддержку мировым фондовым рынкам оказывают обсуждение мер спасения Греции и ослабевший доллар.

"Я думаю, что главным драйвером сегодняшнего рынка является надежда на разрешение ситуации в Греции", - сказал аналитик Jefferies&Co Арт Хоган.

К 17.33 МСК Dow Jones вырос на 1,18 процента до 10.025,46 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 1,28 процента до 1.070,28 пункта, индекс Nasdaq Composite -на 1,31 процента до 2.153,92 пункта

Опубликованная до открытия рынка статистика оказалась неплохой. Продажи в розничных сетях США за неделю, завершившуюся 6 февраля 2010 года, увеличились на 2,0 процента в годовом исчислении, сообщила Redbook Research.

Кроме этого, Morgan Stanley повысил рейтинг американского промышленного сектора до "привлекательного" с "наравне с рынком", ожидая улучшения динамики акций сектора вместе с финансовыми показателями компаний.