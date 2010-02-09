Курс НБУ на 10 февраля: Евро вырос до 11,02 грн.

Доллар почти не изменился

Официальный курс НБУ на 10 февраля: 100 USD – 800.9300 грн.; 100 EUR – 1102.0797 грн.; 10 RUR – 2.6369 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 10 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 800.9300 (на 9 февраля – 800.7400) 100 EUR – 1102.0797 (на 9 февраля – 1095.0120) 10 RUR – 2.6369 (на 9 февраля– 2.6240)

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