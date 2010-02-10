FT: Китай - мировой лидер по экспорту

Китай обогнал Германию по объемам экспорта в прошлом году и стал, таким образом, мировым экспортным лидером, сообщает Financial Times.

Торговые показатели Германии за декабрь указали миру на то, что страна, экономика которой была на подъеме в 2009 году, начинает терять абсолютное лидерство.Экспорт германских товаров снизился на 18,4%, по сравнению с предыдущим годом - крупнейшее падение с 1950 года, сообщает Федеральное бюро статистики.

Объемы экспортной торговли Германии в 2009 году составили $ 1,1213 млрд. Китай в минувшем году экспортировал продукцию на $1,2017 млрд, опередив Германию.