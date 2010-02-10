ЕС созывает 11 февраля экстренный экономический саммит

Евросоюз созывает экстренный экономический саммит в Брюсселе 11 февраля, чтобы сформулировать скоординированный ответ сообщества на третью волну экономического кризиса, ставшего самым тяжелым за всю 11-летнюю историю зоны евро. Созданная 1 января 1999 года с появлением в безналичных расчетах единой европейской валюты, еврозона сегодня превратилась в одно из наиболее слабых звеньев мировой экономики.

Как отмечают независимые аналитики, нынешний мировой кризис усилил отставание экономик государств ЕС как от своих традиционных западных партнеров-конкурентов – США и Японии, так и превращающихся в новых мировых экономических лидеров государств группы БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая.

Причина подобного положения – неспособность стран- членов ЕС провести в течение последних 20 лет столь необходимые структурные реформы в экономике и социальном секторе, а также отсутствие у зоны евро единого центра принятия и реализации макроэкономических решений – так называемого экономического правительства. Главный исполнительный орган ЕС - Еврокомиссия не имеет достаточно полномочий для выполнения этих функций.

Третья волна экономического кризиса захлестнула Европу с наступлением 2010 года. По сути, это перегрев экономик антикризисными мерами, принимавшимися в конце 2008 - начале 2009 года. У нее две главных составляющих – бюджетный дефицит и безработица, передает ИТАР-ТАСС.