ЕС реализует проект по усилению Нацбанка Украины

Бюджет проекта Европейского Союза Twinning «Усиление потенциала Национального банка Украины путем приближения к стандартам Европейского Союза относительно деятельности центральных банков» составит 1,1 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в материалах, розданных сегодня в процессе официального открытия проекта.

В документах указывается, что проект рассчитан на 21 месяц, исполнителями проекта является консорциум в составе "Дойче Бундесбанка" и Национального банка Польши.

Среди компонентов проекта – оперативное планирование и бюджет, усиление коммуникаций и международные отношения, монетарная политика и ее внедрение, валютная политика и движение капитала, денежно-кредитная статистика и приближение правовой базы к законодательству ЕС.

«Проект является инструментом европейской политики соседства ЕС, которая нацелена на укрепление благосостояния, стабильности и безопасности стран - соседей европейского содружества», - говорится в материалах.