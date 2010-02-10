Межбанк: котировки доллара растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0780/8,0920 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2670/0,2676 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,1190/11,1405 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3765/1,3767 долл./евро (вторник, 9 февраля, - 1,3719/1,3721 долл./евро).

Во вторник Национальный банк Украины на рынок не выходил.