Выполнение предвыборных обещаний в Украине невозможно

Завершение избирательной кампании должно принести Украине стабильность, необходимую для выхода из экономического кризиса.

Такое мнение высказал эксперт Немецкой группы советников при правительстве Украины Рикардо ДЖУЧЧИ в интервью Deutsche Welle.

Эффективное управление в дальнейшем просто невозможно без назначения министра финансов и нового главы Национального банка вместо Владимира СТЕЛЬМАХА, который достиг пенсионного возраста. Следующим неотложным шагом является принятие бюджета на 2010 год, убежден Р.ДЖУЧЧИ.

«Если в стране будет новое правительство, оно должно быть прагматическим. Нужно как можно скорее возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом. Нужен бюджет, который отвечал бы требованиям МВФ – в этом и заключается самое большое испытание», - считает эксперт. Главное требование МВФ, напоминает Р.ДЖУЧЧИ, чтобы дефицит бюджета не превышал 4%.

Учитывая это, немецкие эксперты считают нереалистичным выполнение обещаний, данных накануне выборов, в том числе о социальных гарантиях, закрепленных недавно принятым законом. Р.ДЖУЧЧИ отмечает, что нынешний проект бюджета не является солидным, содержит завышенные показатели дефицита. Эксперт считает, что правительству 2010 года, очевидно, придется не только жестко экономить на социальных расходах, в том числе и на пенсиях, но и повышать цены на газ для населения.

«Страна пережила шок. Но этот шок будет чувствоваться не один год, он будет иметь долгосрочные последствия. Проблема бюджета – это, в первую очередь, проблема структурного дефицита. Поэтому бюджет должен исходить из долгосрочных показателей, а не только из нынешних», - отмечает экономист. По его словам, все более ощутимым для страны будет становиться государственный долг, который приблизится к 40% ВВП, что считается критическим показателем. “Поэтому дефицит 7-8%, как предлагало правительство, является неприемлемым”, - констатирует Р.ДЖУЧЧИ.

В то же время экономить можно не на всем, отмечает немецкий советник. «В прошлом году уже были сбережения, но они касались, в первую очередь, инвестиционных расходов. Это не было хорошо. Ведь страна имела большой дефицит и при этом почти ничего не инвестировала в развитие. Если уже и влезать в долги, то, по крайней мере, ради инвестиций», - сказал Р.ДЖУЧЧИ.

Эксперт отмечает, что в Верховной Раде необходимо принять «солидный» бюджет не позже, чем в течение двух месяцев.