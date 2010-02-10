Кредитование нормализуется не ранее 2012 года

Украинские банки выйдут на докризисный уровень кредитования не ранее 2012 года.

Такое мнение высказал председатель правления АО «Сведбанк» Райнер МЮЛЛЕР-ХАНКЕ в ходе интернет-конференции на портале ЛІГА.net «Особенности и перспективы работы банков со 100% иностранным капиталом в Украине».

Он отметил, что банковская система и реальный сектор – связанные структуры и не могут существовать отдельно. Поэтому для банковской системы очень важно, чтобы экономика в стране начинала возрождаться. Это позволяет банкам развивать свою деятельность. «Мы видим первые шаги в банковской системе по работе с реальным сектором, с корпоративными клиентами и физлицами. Это осторожные шаги, но они уже сделаны в нескольких банках, и мы предполагаем, что эта тенденция в следующем году продолжится. Докризисный уровень продаж банковских продуктов, объемы кредитования и уровень депозитной базы ожидаются не ранее 2012 года», - отметил Р.МЮЛЛЕР-ХАНКЕ.

По его словам, это связано с тем, что в целом банковская система имеет достаточно высокий уровень проблемных активов при достаточно короткой базе фондирования ресурсов.

Отвечая на вопрос относительно прогноза динамики депозитных ставок в ближайшей перспективе, Р.МЮЛЛЕР-ХАНКЕ подчеркнул, что в период кризиса банковская система ощутила на себе отток средств физических лиц. При этом ситуация улучшилась во второй половине 2009 года, но депозиты остаются достаточно короткими. «Мы ощущаем, что доверие вкладчиков к банковской системе Украины возрождается, объемы средств физических лиц постепенно возрастают и сроки их размещения удлиняются. В течение ближайшего года мы прогнозируем сохранение этой тенденции и ожидаем плавного снижения ставок и удлинения срока депозитных вкладов, что будет основой для дальнейшего восстановления активности в банковском секторе», - отметил банкир.