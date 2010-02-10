Межбанк: котировки доллара упали

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0780/8,0920, к 12:00 цены упали до 8,0660/8,0740 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2670/0,2676, к 12:00 цены снизились – 0,2666/0,2669. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 30,2645 (-0,1305).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3765/1,3767, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1190/11,1405, к 12:00 цены ушли вниз – 11,1125/11,1260.