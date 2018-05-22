В преддверии брюссельского саммита: третья волна кризиса хлынет из Европы?

Удар первой волны мирового кризиса мы как-то пережили. Опасения вызывал второй «прилив» лиха, прогнозируемый экспертами. Его, по их мнению, мы с трудом, но переживаем. Что касается третьего, то, по убеждению «пророков», его следует ожидать. Он уже получил от ряда аналитиков название – азиатский. По-видимому, ставка делалась на неоправданный рост экономики Китая. Но знатоки, похоже, ошиблись. На сей раз мир может подвести старушка Европа. Несколько стран ЕС практически стоят на грани дефолта. «Лидером» выступает Греция со своим супер дефицитом бюджета – 12,7% ВВП (согласно Пакту о стабильности и экономическом росте в странах ЕС, дефицит госбюджета страны не должен превышать 3% ВВП). В одном ряду с нарушителем финансового порядка в ЕС стоит Испания - 11,4%, Португалия - 8,3% и Ирландия – около 10%. Данное обстоятельство несет значительные риски не только для еврозоны, но и для мировой экономики в целом.

По этой причине завтра, 11 февраля, ЕС созывает в Брюсселе экономический саммит. На повестке дня не только финансовые проблемы, перегрев экономики, но, как пишет ряд зарубежных СМИ, и обсуждение создания органа по принятию и реализации макроэкономических решений, назовем его правительством. На сегодня Еврокомиссия, центральный исполнительный орган ЕС, ограничен в полномочиях для выполнения таких задач.

Греческий сценарий

Созданную с появлением при расчетах европейской валюты зону (1 января 1999) сейчас ряд экспертов называют слабым звеном. Показатели состояния экономик стран ЕС за 2009 год не оправдали прогнозы экспертов. Восстановление проходит настолько медленно, что Европа уступила своим конкурентам – США и Японии - лидерство в ряде сегментов рынка. Последние порадовали аналитиков незначительным, но все же улучшением с начала года ситуации в отношении безработицы, повышения индекса промзаказов, роста потребительских цен и разрешений на строительство. А тут еще на пятки наступают страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай.

На недавнем саммите в Канаде министры финансов стран G7 утверждали, что один из нарушителей спокойствия – Греция справится с бедственным положением без помощи МВФ. Европа считает, что лезть в долги нецелесообразно, ЕС обойдется собственными силами. О кредитовании проблемных стран еврозоны задумалась Германия. Как пишет WSJ, эту идею обсудили министр финансов Германии Вольфганг Шойбле и глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише. Поговаривают, что условия помощи будут очень и очень жесткие.

По мнению главного экономиста Центра европейской политики Фабьена Зулига, на данный момент сложилась ситуация, когда из двух зол приходится выбирать меньшее.

Рвение Германии вполне объяснимое – немецкие банки являются крупнейшими кредиторами страны. По данным Банка международных расчетов (БМР), по итогам III квартала 2009 года совокупный объем займов, предоставленных ими частным лицам и компаниям, достигает порядка $43 млрд. Среди банков еврозоны только французские (объем кредитов – $75 млрд) являются более крупными кредиторами Греции. Общий греческий долг иностранным банкам составляет порядка $303 млрд, причем только в 2009 году страна одолжила около 80 млрд евро, или 30% ВВП.

Суммы впечатляющие, они таки заставляют задуматься о новом обвале глобальной экономики… Как отмечает кандидат экономических наук Александр Охрименко, действительно, тема третьей волны мирового кризиса все чаще звучит в полемике бизнесменов и аналитиков, что провоцируют новости из ЕС. «В свое время, при введении евро, были надежды, что эта валюта станет альтернативой доллару. Но результаты работы экономик США и стран Евросоюза за 2009 год внесли сумятицу в умы поклонников евро. В целом, показатели отрицательные. Большой уровень безработицы, рост дефицита госбюджета, дефляция, снижение объемов промышленного производства, низкая покупательная способность. Между тем, Европа хуже восстанавливается, чем США. Уровень безработицы в Америке за январь упал на 0,3 п.п. и теперь составляет 9,7%, в странах еврозоны – достиг 10%. А тут еще непозволительные для ЕС дефициты бюджетов ряда стран. Брюссельский саммит должен выработать меры по преодолению данных проблем. Насколько они будут удачными, покажет время. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что еврозоне необходимо менять систему формирования госбюджетов и отказаться от системы «поедания денег будущих поколений», - подчеркнул эксперт.

Фондовики прочувствовали...

Подтверждением всей экстремальности ситуации является и поведение фондового рынка. В конце прошлой недели фондовые индексы ведущих бирж рухнули. Индекс FTSE 100 за два дня упал на 3,7%, XETRA DAX - на 4,2%, CAC 40 - на 6,1%, Nikkei 225 - на 3,3%, Hang Seng - на 5,1%. Индексы Dow Jones и NASDAQ потеряли по 3%, но в пятницу вечером отыграли часть потерь, а за два дня их падение составило 2,6% и 2,3%.

В надежде на завтрашний решающий судьбу европейского кризиса день 9 февраля беспокойство на фондовом рынке снизилось. Как отметил аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов, «президент Европейского центробанка покинул конференцию в Австралии на день раньше, и рынок принял этот шаг как знак будущих хороших новостей для Греции, возможно, подготовки скоординированной программы помощи со стороны ЕС». В результате, сообщил аналитик, CDS спреды Греции и Португалии упали, а евро выросло, вызвав подъем сырьевых и фондовых рынков.

Что касается украинского фондового рынка, то индекс ПФТС 9 февраля повысился на 0,86% – до 637,93 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 1,32% – до 1673,78 пункта. Но 10 февраля торги пошли в минус.

На сколько хватит терпения...

Пролихорадит мировой рынок и еще одна новость - Грецию захлестнула волна забастовок. Все аэропорты закрыты как для внутренних, так и зарубежных рейсов. Авиадиспетчеры принимают участие в 24-часовой забастовке госслужащих страны. Она проводится в знак протеста против мер жесткой экономии, объявленных правительством. Закрыты все университеты, технические вузы и школы, в больницах принимают пациентов только в экстренных случаях.

Продолжают протесты и греческие фермеры, которые вот уже месяц с перерывами блокируют дороги в центре и на севере Греции, а также важный КПП "Промахонас" на греко-болгарской границе.

Сегодня правительство сообщило, что помимо сокращения реальных зарплат на 5-20% вводится новая шкала налогообложения, согласно которой необлагаемый налогом минимум сохраняется на уровне 12 тысяч евро в год, а для больших доходов предусматривается возрастающий коэффициент. Тот, кто получает свыше 60 тысяч евро в год, будет платить налог по максимальной ставке 40%.

Создается и специальное подразделение налоговой службы, которое "опишет" все дорогостоящее имущество граждан - автомашины, квартиры, загородные дома, бассейны для сравнения их стоимости с декларируемыми доходами. Вводится ежегодный налог на крупную недвижимость, который составит 0,1% на недвижимость стоимостью 400-500 тысяч евро. Те же, кто имеет недвижимость стоимостью свыше 800 тысяч евро, будут ежегодно платить государству 1%, то есть более 8 тысяч евро.

Как видно, страсти накаляются. Справится ли руководство Греции с угрозой дефолта, вернее, справится ли ЕС? Доживем до завтра…

P.S. Вся ситуация с глобальным кризисом напоминает одну из линий сюжета американского фильма, когда «крепкий» деловар решил купить бизнес другого, немного «послабей». Приобретенное он собирался раздерибанить, а затем пустить в оборот по своему усмотрению. Золушка, пожалев порядочного «нищего», советует герою правильный ход – слияние станет выиграшем для всех. Вот и сейчас в мире, похоже, идет процесс поглощения, а не кризисный накал, потом, по логике, будет дробление для продажи. Полученные миллиарды пополнят карманы первых випов планеты, и так уже распирающиеся от купюр. Идея, наверное, такова – зачем миру много миллионеров, лучше меньше, но побогаче. И когда же появится золушка, которая подскажет…

И еще. Нам ли, украинцам, бояться еще одной волны кризиса, мы закалились на воплощенных в жизнь идеях власти, которые намного «круче»…

Оксана Павловская (УНИАН)