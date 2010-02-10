Moody's повысило рейтинг МБРР

Международное рейтинговое агентство Moody`s повысило долгосрочный рейтинг по депозитам Московского Банка Реконструкции и Развития (МБРР) в национальной и иностранной валютах до "B1" с "B2", рейтинг субординированного долга в иностранной валюте - до "B2" с "B3", говорится в сообщении агентства, сообщает РИА Новости.

Moody`s также присвоило банку рейтинг финансовой устойчивости на уровне "Е+", краткосрочный рейтинг по депозитам в национальной и иностранной валютах изменен не был - "Not Prime".

Прогнозы всех рейтингов - "стабильные", отмечается в релизе.