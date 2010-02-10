Банк России: на 11 февраля курс доллара 30,24 руб.

Официальный курс доллара с 11 февраля снизился на 12,73 копейки - до 30,2462 рубля, курс евро опустился на 4,47 копейки - до 41,6551 рубля, свидетельствуют данные ЦБ РФ, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в среду, сократилась на 9 копеек - до 35,38 рубля против 35,47 рубля во вторник.