Сорос: Греция останется в еврозоне

Греция останется в зоне евро, если ей будет оказана необходимая помощь со стороны других государств этого валютно-экономического союза ЕС. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегодня известный финансист Джордж Сорос. Он участвует в работе проходящей в Джакарте международной конференции, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Я убежден, что Греция сделает все для того, чтобы остаться в еврозоне и иметь возможность и дальше использовать свои государственные облигации в качестве залога в Европейском центральном банке /ЕЦБ/", - отметил Дж.Сорос.

ЕЦБ берет под залог выделяемых финансовых средств облигации стран-членов зоны евро, однако эти бумаги должны иметь высокий рейтинг.

"При условии выполнения Афинами своих новых обязательств по сокращению дефицита госбюджета Евросоюз, страны еврозоны и ЕЦБ найдут пути для оказания Греции финансовой помощи, которые не станут излишне затратными для государств ЕС", - считает Дж.Сорос.

Его заявление отражает смену настроений в последние дни на мировом финансовом рынке, когда резко сократились страхи по поводу возможного банкротства Греции в результате краха ее госбюджета. Отражением этого стало существенное падение - на 50 пунктов - ставок по страховым полисам на случай дефолта Афин по своим гособлигациям.

Рынки серьезно восприняли появившуюся во вторник информацию о том, что Германия и Франция готовят пакет экстренной финансовой помощи Греции.