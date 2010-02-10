Убытки украинских банков за 2009 г. составили 38,5 млрд.грн.

Убытки украинских банков в 2009 году составили 38,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО.

По его словам, чистые активы банков, обязательства в прошлом году упали на 5%. В частности, общий объем активов 159 банков в 2009 г. составил 836,4 млрд. грн., что по сравнению с 2008 годом составляет 95,01% по банковской системе.

Отток депозитов физических лиц за 2009 г. составил 20 млрд. грн. и юридических лиц - 23 млрд. грн. Уставный капитал банков в 2009 г. увеличился с 82,5 млрд. грн. - до 120 млрд. грн., тогда как собственный капитал уменьшился с 119 млрд. грн. - до 115 млрд. грн.