Нацбанк предупредил инкассаторов
16:55, 10 февраля 2010Финансы
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Нужны "образцовые" удостоверения
Главное управление Национального банка Украины в Киеве и Киевской области предупредило, что не будет обслуживать банки, у которых служебные удостоверения работников службы инкассации не соответствуют утвержденному в феврале 2007 года образцу.
Об этом говорится в телеграмме, которой располагает УНИАН.
“Предлагаем в срок до 1 марта 2009 года привести служебные удостоверения работников служб инкассации в соответствие с требованиями инструкции... Банковские учреждения, в которых служебные удостоверения работников служб инкассации не будут приведены в соответствие с требованиями инструкции, с 4 марта 2010 года Главным управлением обслуживаться не будут», - говорится в телеграмме.
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