Нацбанк предупредил инкассаторов

Главное управление Национального банка Украины в Киеве и Киевской области предупредило, что не будет обслуживать банки, у которых служебные удостоверения работников службы инкассации не соответствуют утвержденному в феврале 2007 года образцу.

Об этом говорится в телеграмме, которой располагает УНИАН.

“Предлагаем в срок до 1 марта 2009 года привести служебные удостоверения работников служб инкассации в соответствие с требованиями инструкции... Банковские учреждения, в которых служебные удостоверения работников служб инкассации не будут приведены в соответствие с требованиями инструкции, с 4 марта 2010 года Главным управлением обслуживаться не будут», - говорится в телеграмме.