Межбанк закрытие: курс доллара - 8,0635/8,0710 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0780/8,0920 грн/дол, к 12:00 цены снизились 8,0660/8,0740 грн. дол., а к закрытию торгов ценовые уровни достигли 8,0635/8,0710 грн/дол.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками – 0,2670/76, к 12:00 цены понизились 0,2666/69. К закрытию цены установились на уровне 0,2664/68. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2150 (-0,1800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3735/1,3810. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1190/11,1405, к 12:00 цены ушли вниз 11,1125/11,1260. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума 11,0810/11,0935.