Размер госдолга Украины позволяет привлекать займы

Несмотря на быстрый рост государственного долга Украины во время кризиса, текущий размер задолженности не вызывает серьезных опасений и позволяет продолжить привлечение новых займов для дальнейшего оздоровления экономики.

Об этом говорится в переданном УНИАН отчете инвестиционной компании Dragon Capital со ссылкой на ее экономиста Елену БЕЛАН.

По ее словам, в Украине соотношение госдолга к ВВП все еще находится на более низком уровне, чем во многих других странах с развивающимися экономиками.

По мнению аналитиков Dragon Capital, низкий докризисный уровень государственного долга в размере 12% от ВВП стал одним из важных преимуществ Украины, позволивших властям противостоять кризису за счет увеличения внутренних и внешних заимствований. В 2009 г. прямой и гарантированный долг правительства увеличился в полтора раза, до 37,7 млрд. долл. (34% ВВП), в основном за счет кредитов МВФ и облигаций внутреннего займа (ОВГЗ), выпущенных с целью рекапитализации банков и НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, увеличение государственного долга пока не оказало существенного влияния на состояние бюджета, поскольку основными источниками новых заимствований были относительно недорогие кредиты от международных финансовых организаций (процентная ставка по которым составляет около 2-3% годовых) и «рекапитализационные» облигации (со ставкой 9,5%).

По оценкам Dragon Capital, при активной политике заимствований в 2010 г. государственный долг увеличится еще на 40%, до 53 млрд. долл. Но постепенное восстановление экономики будет способствовать более медленному росту показателя госдолг/ВВП, который, по оценке Dragon Capital, составит 40% на конец 2010 года. Таким образом, по уровню долговой нагрузки Украина останется в более выгодном положении по сравнению со многими другими развивающимися странами, такими как Турция, Аргентина, Бразилия или Венгрия, в некоторых из которых показатель госдолг/ВВП уже сегодня превышает общепризнанный порог безопасности в 60%.