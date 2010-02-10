США могут лишить доступа к сведениям о банковских переводах

Депутаты Европарламента критически относятся к соглашению, открывающему спецслужбам США доступ к межбанковской системе платежей SWIFT. На заседании 11 февраля парламентарии могут проголосовать за отмену этого документа, сообщает Немецкая волна.

Европейцы трепетно относятся к вопросу о защите своих личных данных. Это касается и счета в банке. Далеко не всем нравится, что пресловутая банковская тайна на самом деле… не такая уж и тайна. Новые дискуссии на эту тему разгорелись в связи с тем, что 1 февраля 2010 года вступило в силу новое соглашение между Евросоюзом и США, согласно которому американские спецслужбы получили доступ к глобальной межбанковской системе обмена информацией и совершения платежей SWIFT.

Депутаты Европарламента к этому решению относятся критически, а потому решили вынести его на обсуждение. Сначала парламентарии хотели заняться этим вопросом 10 февраля, но затем решили рассмотреть его днем позже.

Борьба с терроризмом или защита личных данных

Цель у Вашингтона вполне благородная - борьба с терроризмом и пресечение финансовой подпитки экстремистов. Ежедневно сеть SWIFT используется для совершения более 15 миллионов транзакций. Благодаря доступу к системе SWIFT подозрительный банковский перевод можно отследить. И против этого никто в ЕС не возражает. Но в ходе поисков американцы - при желании - могут "пробить" любого жителя ЕС. Его имя, номер банковского счета, а также имя получателя и сумма перевода для спецслужб США секретом сейчас не являются.

Эксперты в области защиты личных данных посчитали предоставление американцам детальной информации о межбанковских переводах европейцев излишним. Власти ЕС с ними не согласились: после долгих споров министры внутренних дел всех 27 стран Евросоюза приняли решение все же удовлетворить просьбу Вашингтона. Ведь в выявлении финансовых каналов экстремистов заинтересован и ЕС.

Соответствующее решение было принято в конце ноября 2009 года, накануне вступления в силу Лиссабонского договора. Именно это обстоятельство вызвало особое недовольство среди депутатов Европарламента. Ведь если бы вопрос о соглашении с американцами обсуждался после 1 декабря 2009 года, то депутаты получили бы право голоса при принятии решения.

Исход обсуждения в Европарламенте остается открытым

После вступления в силу Лиссабонского договора, расширившего полномочия Европарламента, депутаты имеют право дать свою оценку и уже принятому документу. Парламентарии в большинстве своем скептически отнеслись к требованию США, а потому все же решили подробнее изучить данный вопрос. В ходе пробного голосования в комитете по внутренней политике 29 депутатов высказались за отмену соглашения, против - только 23. Но окончательное решение предстоит принять всему парламенту.

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу призвал депутатов одобрить нынешнее соглашение с США. Он напомнил, что документ этот лишь временный - срок его действия закончится уже в октябре, и пообещал подключить парламентариев к процессу подготовки окончательного варианта. Фракция Европейской народной партии, в которую входят и представители правящего в Германии консервативного блока ХДС/ХСС, прислушалась к этому призыву. Перед решающим заседанием она хочет выступить с предложением отложить обсуждение. Об этом заявил представитель баварского ХСС Манфред Вебер (Manfred Weber). Цель - выиграть время для дополнительных консультаций. Однако остальные фракции настроены более решительно. "Я полагаю, что большинство депутатов сейчас выступают против соглашения", - заявил глава фракции европейских социал-демократов Мартин Шульц (Martin Schulz).

Обозреватели отмечают, что рассмотрение вопроса о доступе американских спецслужб к системе SWIFT может стать для Европарламента своеобразной пробой сил. Многие депутаты полны решимости продемонстрировать правительствам стран ЕС, что Лиссабонский договор наделил их дополнительными полномочиями. В частности, речь идет о праве голоса при заключении соглашений с третьими странами. Парламентарии особо отмечают, что властям следует учитывать мнение избирателей. А избиратели, как свидетельствуют некоторые опросы, выступают против предоставления американским спецслужбам доступа к системе SWIFT.

Американцы сдаваться не собираются

Стоит отметить, что большинство критически настроенных депутатов выступают не за полный отказ от соглашения, открывающего американским спецслужбам доступ к сведениям о международных банковских переводах европейцев, а за его переработку. По словам парламентариев, новый документ можно подготовить за несколько недель.

Американская администрация тем временем призывает европейских депутатов поддержать действующее соглашение. В письме, адресованном спикеру Европарламента Ежи Бузеку, госсекретарь США Хиллари Клинтон пообещала, что Вашингтон будет уважительно относиться к вопросу о защите личных данных и соблюдению гражданских свобод. Американские спецслужбы собираются запрашивать сведения о тех или иных банковских переводах только в случае, если они покажутся ими подозрительными, отмечают представители властей США.

Сторонники соглашения приводят и еще один аргумент. Дело в том, что до конца 2009 года США уже имели доступ к системе SWIFT. И это позволило им обратить внимание на экстремистскую "зауэрландскую ячейку" в Германии и выйти на след членов террористической группировки в Великобритании. Но недавно центральный сервер системы SWIFT перенесли из США в Швейцарию, только этим и была вызвана необходимость заключения нового соглашения.