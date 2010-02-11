Эксперт: сценарий развития событий для гривни пока оптимистичный

Поствыборная неделя продолжает развиваться по оптимистическому для гривни сценарию.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в среду, 10 февраля, на межбанковском валютном рынке гривня укрепилась к доллару на 0,1%. При этом с начала 2010 года украинская валюта подешевела к американской на 0,9%, сообщил экономист.

А.БЛИНОВ также отметил, что НБУ в среду провел целевой аукцион для заемщиков-физлиц, продав 13,9 млн. долларов 47 коммерческим банкам по фиксированному курсу 8,01 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 10 февраля, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0780/8,0920 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,0660/8,0740 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли 8,0635/8,0710 грн./долл.