Бернанке: Снижение ставки зависит от состояния экономики

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке заявил, что сроки выхода из исторически низких процентных ставок будут зависеть от экономических условий, и его ведомство будет готово к этому, сообщает k2kapital.

Бернанке подчеркнул, что ФРС будет проявлять гибкость в отношении точного сочетания инструментов, которые будут использоваться для повышения ставок.

Окончательного решения по достижению целевого показателя ставок пока нет, добавил председатель ФРС.

Сегодня глава ФРС представил проект плана, который предусматривает откачку ранее влитых в финансовую систему страны денежных ресурсов, после чего, по словам Бернанке, может последовать повышение учетных ставок.

Ранее для борьбы с глобальным кризисом Центробанк США выделил национальной экономике более $1 трлн долларов, а также понизил исходную ставку почти до нуля (на уровне 0-0,25% годовых).

На данном этапе экономика продолжает нуждаться во вспомогательных денежных инструментах, однако в определенный момент ФРС придется отметить подобный режим наибольшего благоприятствования, отметил Бернанке.

В настоящий момент крупнейшая в мире экономика продолжает расти второй квартал подряд, однако уровень безработицы продолжает оставаться высоким – 9,7%.

В целях сворачивания антикризисных мер поддержки национальной экономики ФРС готов продать свои балансовые требования, сократить разрыв между величиной межбанковской однодневной процентной и учетной ставок, а также уменьшить денежную массу путём ограничения кредитных ресурсов банков. Сокращение раздутого баланса ФРС призвано помочь банкирам ужесточить контроль над ставками по краткосрочным займам.

В качестве более поздней меры Бернанке рассматривает увеличение ставки по хранимым банками в ФРС депозитам в целях вывода денежных ресурсов из циркуляции.

Среди прочего, когда расширение экономики примет стабильный характер и потребуются более жесткие меры финансового регулирования, ФРС может начать постепенно распродавать ценные бумаги и вернуться к докризисным механизмам экстренного кредитования.