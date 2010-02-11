Dow Jones и CME Group создадут СП

Информационное агентство Dow Jones & Co, принадлежащее News Corp., и биржевой оператор CME Group Inc. заявили о соглашении о создании совместного предприятия, сообщает агентство Bloomberg. Основой совместной компании станет индексное подразделение Dow Jones стоимостью $675 млн. Согласно условиям сделки, CME Group будет принадлежать 90% компании, Dow Jones - оставшиеся 10%, сообщает Газета.Ru.

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