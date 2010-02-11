Доллар и иена дешевеют

Курсы доллара и иены идут на понижение с утра в четверг, поскольку позитивные статистические данные из Австралии и Китая убедили инвесторов в устойчивости экономического восстановления в регионе, сообщает Дело.

Как сообщило агентство Bloomberg, стоимость евро повышается в ожидании решений по Греции на саммите Евросоюза в четверг. Инициатива ЕС призвана успокоить рынки, опасающиеся углубления бюджетного кризиса в Греции и других странах еврозоны.

Евро стоил 1,3779 долларов на 9:25 мск в четверг по сравнению с 1,3737 долларов накануне в Нью-Йорке.

Стоимость евро к японской валюте составляла 123,86 иены по сравнению с 123,56 иены в среду.

Курс доллара снизился к 9:25 мск 11 февраля до 89,89 иены с 89,94 иены на конец предыдущей сессии.

Объемы кредитования росли в Китае в январе быстрыми темпами, но при этом инфляция снизилась до 1,5% по сравнению с 1,9% в декабре, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные данные.

Число занятых в Австралии увеличилось в январе на 52,7 тыс. человек, прирост продолжился уже пятый месяц подряд. По данным статистического управления Австралии, уровень безработицы в стране снизился с 5,5% до 5,3%.