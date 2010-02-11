В банке «Надра» продлена временная администрация

Правление Национального банка Украины приняло решение о продлении временной администрации в банке «Надра» на один год - до 9 февраля 2011 года.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Нацбанка Сергей КРУГЛИК.

«Принято решение о продлении временной администрации еще на один год - с 10 февраля 2010 года по 9 февраля 2011 года, согласно действующему законодательству», - сказал С.КРУГЛИК.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация. 23 декабря 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк». На сегодня еще не разработан конкретный механизм такого перевода, соответственно, этот процесс еще не начался.