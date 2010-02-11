Активы и пассивы банка "Надра" не переведут в "Родовид Банк"?

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ предлагает отменить постановление правительства №1430 от 23 декабря 2009 года, согласно которому активы и пассивы банка "Надра" передаются в «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины заявил И.УМАНСКИЙ, предложив внести этот вопрос в повестку дня.

«Я хочу предложить отменить решение правительства, которым мы предлагали урегулировать ситуацию вокруг банка «Надра» путем передачи активов и пассивов «Родовид Банку», учитывая те решения, которые вчера были приняты Национальным банком, и то рассмотрение, которое прямо сейчас происходит на правлении Нацбанка по банку "Надра», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В ответ премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что вопрос, предложенный И.УМАНСКИМ, будет внесен в повестку дня. «Мы обсудим этот вопрос, поставим в повестку дня. Главное, чтобы вкладчики банка «Надра» были поддержаны. Мы будем добиваться у Национального банка, чтобы вкладчиков банка «Надра», которым не возвращают депозиты, передали в "Родовид Банк" и вернули им вклады», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины приняло решение о продлении временной администрации в банке «Надра» на один год - до 9 февраля 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация. 23 декабря 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк». На сегодня еще не разработан конкретный механизм такого перевода, соответственно, этот процесс еще не начался.