Межбанк: торги по доллару открылись снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару открылись снижением котировок – 8,0680/8,0815 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2677/0,2682 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,1125/11,1355 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3773/1,3775 долл./евро (10 февраля – 1,3765/1,3767 долл./евро).

В среду, 10 февраля, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,01 грн./долл.