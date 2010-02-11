Курс доллара в банках не изменился – 8,08/8,12 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,08 грн./долл., продают – по 8,12 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 10 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,09 грн./долл., по продаже – в пределах 8,11-8,14 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также без изменений по сравнению с 10 февраля – 11,10/11,23 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,00-11,16 грн./евро, по продаже – в пределах 11,17-11,34 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 10 февраля понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2604 грн./рубль, курс продажи – повысился на 0,2%, до 0,2696 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2063-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,08 грн./долл., продажи – 8,12 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,10 грн./долл., по продаже – в пределах 8,11-8,14 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился по сравнению с 10 февраля и сегодня составляет 11,11/11,22 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,00-11,15 грн./евро, по продаже – в пределах 11,17-11,28 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 10 февраля понизился на 0,9% и сегодня составляет 0,2575 грн./рубль, курс продажи – повысился на 0,4% – до 0,2703 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2063-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,07/8,12 грн., евро – 11,10/11,22 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,15 грн., евро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,059/8,12 грн., евро – 11,07/11,27 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,00574, к российскому рублю – 0,26483.