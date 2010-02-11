Тендерное законодательство нужно освободить от лоббистских схем

Народный депутат от партии “Единый Центр” Василий ПЕТЕВКА заявляет, что тендерное законодательство необходимо освободить от лоббистских схем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Осуществление государственных закупок в ручном режиме в 2009 году привело к тому, что из 200 миллиардов гривен – почти 40 миллиардов осядут в карманах посредников. Поэтому принимать Закон «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» надо как можно скорее. Но тот вариант, который вынесен на рассмотрение Верховной Рады, нуждается в серьезной доработке», – заявил В.ПЕТЕВКА, комментируя вынесение на второе чтение законопроекта о государственных закупках.

Он отметил, что нельзя отдавать сферу государственных закупок под контроль посредников. «Не выдерживает критики положение законопроекта относительно создания так называемого «независимого органа обжалования» - комиссии при Министерстве экономики. Фактически, предлагается создать еще одну версию Тендерной палаты. Против такого варианта осуществления закупок выступают специалисты не только Главного юридического управления ВРУ, но и специалисты международных финансовых учреждений и представители украинских экспертных организаций», – заметил депутат.

Проблематичным, по мнению В.ПЕТЕВКИ, является и то, что обжаловать правомочность тендерной процедуры можно будет не только в суде, но и непосредственно в названной комиссии. «То есть, мы можем иметь ситуацию, когда важная для экономики или социальной сферы закупка будет просто заблокирована из-за появление двух взаимоисключающих решений – суда и комиссии. Что такое незначительное промедление, например, в покупке медицинского оборудования объяснять не нужно. Часто лечебные учреждения годами ожидают фактически купленного оборудования из-за судебных споров участников тендеров», - считает он.

Представитель “Единого Центра” считает, что у парламента есть достаточно времени, чтобы доработать проект и предотвратить создание новых вариантов «тендерной мафии». «Следует четко понять, что в наших условиях разные «общественные советы» или «комиссии» всегда превращаются в прикрытие для посредников, и это обходится государству в десятки миллиардов гривен ущерба. В то же время, четкий контроль государства над сферой закупок, функции которого может выполнить или соответствующее отделение Министерства экономики или Счетной палаты, даст возможность использовать эту сферу как серьезный элемент стимулирования экономики. Именно с помощью государственных заказов в развитых странах удалось оживить такие важные секторы, как строительство и автомобильную промышленность», - сказал В.ПЕТЕВКА.